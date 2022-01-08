Американец анонимно поведал свою историю на развлекательном ресурсе Reddit. Как люди отреагировали на столь необычную ситуацию – читайте дальше на Life 24.

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Он собирался сделать предложение, но любимая его опередила

У пары крепкие и здоровые отношения: парень собирался сделать предложение любимой в марте, как раз на день рождения. Впрочем, совсем неожиданно девушка сама взяла ситуацию под контроль и сделала все во время новогодних праздников. Автор невероятно обрадовался, но реакция близких людей расстроила пару.

Мы объявили это, а в ответ услышали смех и издевательство. Нам говорили, что она больше мужчина, чем я… Мои друзья и семья, а также некоторые члены ее семьи (особенно отец) смеются. По их мнению, именно мужчина должен это сделать. Они до сих пор шутят, – рассказывает парень.

Девушка сделала предложение своему парню / Фото Unsplash

Девушка расстроена, что ее сравнивают с парнем. А любимый настаивает, что нужно обязательно сказать об этом близким, чтобы больше этого не повторялось. Но она не хочет возвращаться к этой теме.

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Парень обратился за советом к пользователям Reddit, как вообще реагировать на такое издевательство от близких. Люди оставили 245 комментариев. Вот что они ответили: