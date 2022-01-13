Не лише для весілля: зірки, які вийшли на червону доріжку у сукнях для наречених

Зірки щоразу вражають публіку новими та креативними вбраннями, над створенням яких працює чимало стилістів та дизайнерів.

Ці знаменитості втомились від яскравих образів та мейкапів і вирішили прийти до весільної класики. Life24 підготували добірку суконь для наречених, які приміряли зірки на червоних доріжках.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Зірки, які вийшли на червону доріжку у весільних сукнях

Пріянка Чопра



Пріянка Чопра у сукні Джорджа Хобейка / Фото Getty Images

Пріянка Чопра у 2019 році відвідала Каннський кінофестиваль у дуже незвичному, але ефектному вбранні. Модель і актриса вразила папараці та публіку пишною весільною сукнею, яку створив Джордж Хобейка. Вбрання було пошите з багатьох шарів фатину різної довжини, не мало бретелей та привертало увагу до драпірування на грудях.

Леді Гага



Леді Гага у весільній сукні Dior / Фото Getty Images

Ця яскрава співачка полюбляє привертати увагу публіки до своїх образів. Проте для премії SAG Awards 2019 вона одягла дещо спокійніший колір – білий. Леді Гага обрала для червоної доріжки весільну сукню модного дому Dior з колекції Haute Couture. Глибоке декольте та розріз до стегна, акцент на лінії талії та контрастний макіяж ніжно поєднались у яскравому тандемі.

Марія Бакалова



Марія Бакалова у ніжній сукні Louis Vuitton / Фото Getty Images

Марія Бакалова також вирішила поекспериментувати з білим і обрала сукню від Louis Vuitton для червоної доріжки церемонії Оскар 2021. Акторка доповнила своє екстравагантне вбрання діамантовими сережками та намистом від Moussaieff Jewellers.

Тіара Томас

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут



Стильний весільний образ від Тіари Томас / Фото Getty Images

Ще один варіант весільного вбрання, який часто беруть на озброєння модниці усього світу – комбінезони. Свою любов до такого фасону продемонструвала і Тіара Томас, яка обрала весільний варіант для червоної доріжки Оскар 2021.

Джурні Смоллетт



Джурні Смоллетт у стильній сукні з шифону / Фото Getty Images

Захопилась естетикою весільних суконь і мрійлива американська акторка Джурні Смоллетт. Свою любов до легких ніжних образів вона доносила у шифоновій сукні Dior з колекції Haute Couture.

Софія Вергара



Софія Вергара у весільній сукні / Фото Getty Images

Акторка та модель Софія Вергара закохала у цей фасон весільної сукні багатьох. Створив образ для червоної доріжки американський дизайнер Марк Зуніно.

Олівія Калпо

Завершує добірку зірок у білому модель Олівія Калпо. Її сукня всипана квітковою вишивкою та створена у модному домі Ralph & Russo. У такому образі модель відвідала Каннський кінофестиваль у 2019 році.