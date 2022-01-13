Эти знаменитости устали от ярких образов и макияжей и решили прийти к свадебной классике. Life24 подготовили подборку платьев для невест , которые примерили звезды на красных дорожках.

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Звезды, которые вышли на красную дорожку в свадебных платьях

Приянка Чопра



Приянка Чопра в платье Джорджа Хобейко / Фото Getty Images

Приянка Чопра в 2019 году посетила Каннский кинофестиваль в очень необычном, но эффектном наряде. Модель и актриса поразила папарацци и публику пышным свадебным платьем, которое создал Джордж Хобейко. Наряд были сшит из многих слоев фатина разной длины, не имел бретелей и привлекал внимание к драпировке на груди.

Леди Гага



Леди Гага в свадебном платье Dior / Фото Getty Images

Эта яркая певица любит привлекать внимание публики к своим образам. Однако для премии SAG Awards 2019 она одела более спокойный цвет – белый. Леди Гага выбрала для красной дорожки свадебное платье модного дома Dior из коллекции Haute Couture. Глубокое декольте и разрез до бедра, акцент на линии талии и контрастный макияж нежно соединились в ярком тандеме.

Мария Бакалова



Мария Бакалова в нежном платье Louis Vuitton / Фото Getty Images

Мария Бакалова также решила поэкспериментировать с белым и выбрала платье от Louis Vuitton для красной дорожки церемонии Оскар 2021. Актриса дополнила свой экстравагантный наряд бриллиантовыми серьгами и ожерельем от Moussaieff Jewellers.

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Тиара Томас



Стильный свадебный образ от Тиары Томас / Фото Getty Images

Еще один вариант свадебного наряда, который часто берут на вооружение модницы всего мира – комбинезоны. Свою любовь к такому фасону продемонстрировала и Тиара Томас, которая выбрала свадебный вариант для красной дорожки Оскар 2021 года.

Джурни Смоллетт



Джурные Смоллетт в стильном платье из шифона / Фото Getty Images

Увлеклась эстетикой свадебных платьев и мечтательная американская актриса Джурни Смоллетт. Свою любовь к легким нежным образам она доносила в шифоновом платье Dior из коллекции Haute Couture.

София Вергара



София Вергара в свадебном платье / Фото Getty Images

Актриса и модель София Вергара влюбила в этот фасон свадебного платья многих. Создал образ для красной дорожки американский дизайнер Марк Зунин.

Оливия Калпо