Без нічних переїдань: рецепт смачної й здорової вечері від дієтологині

Джерело:інстаграм Тетяни Лакусти
Як би ви не дотримувались здорового харчування вдень, а ввечері усіх чомусь тягне до холодильника. Після першого шматка зупинитись важко, а далі - переїдання, важкість у шлунку й відсутність апетиту зранку. Чому так відбувається?
Дієтологиня Тетяна Лакуста вважає, що не можна забороняти собі їсти ввечері, головне добирати правильні продукти й порції. Вона розповіла про причини такого шаленого апетиту вночі й поділилась рецептом корисної та дуже смачної вечері.
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Це відбувається через те, що ми неправильно розподіляємо свої прийоми їжі вдень. Тому утворюється коло, яке так важко розірвати. Дієтологиня називає кілька причин: "
Це обумовлено нашими звичками, нашою роботою, стресовим навантаженням, надмірним освітленням у вечірній час.
Перш за все не варто пропускати сніданок / Фото Unsplash
Тому дієтологиня перш за все радить слідкувати за харчуванням вдень і не пропускати прийоми їжі. А ще – подумати, чи не заїдаєте ви ввечері стрес від важкого дня:
Розберіться з бажанням їсти багато й смачно на вечерю – чи немає емоційної причини переїдання, адже часто це одна з головних причин вечірніх рясних прийомів їжі.
А якщо вам все ж хочеться втамувати голод увечері, то дієтологиня підготувала для вас корисний рецепт вечері.Маєте секретний рецепт страви, яка стає головною на усіх сімейних застіллях? Доберіть до неї вишукане вино від SHABO, що підкресліть її особливий смак. Обирайте вино за смаком в інтернет-магазині SHABO