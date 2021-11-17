Блогерка, яка вийшла заміж у вересні, поділилася порадою у своєму тіктоці nicolepellegrin0. Відео набрало понад 400 тисяч переглядів. Багато людей погодилися із зауваженням. Ніколь Пеллегріно рекомендує взагалі не показувати гостям та друзям весільне плаття до самого свята. Але є певні нюанси!

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Чому бажано цього не робити

Ніколь зрозуміла це після свого гіркого досвіду. Вона знайшла плаття своєї мрії й показувала його буквально всім підряд: колегам, дальнім родичам, підписникам в соцмережах.

Хоч деяким людям не сподобалося плаття, вони все одно старалися приховати свої емоції. Але жінка все побачила... І почала сумніватися, чи справді хоче це плаття.

Весільна сукня Ніколь Пеллегріно / Скриншот тікток nicolepellegrin0

Люди – погані брехуни. Якщо їм не сподобається ваше плаття, ви це обов’язково побачите по їхній реакції. Якщо вам дійсно подобається сукня, то не показуйте її іншим, щоб не зіпсувати власне враження про плаття, – радить Ніколь.

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За її словами, найкраще взяти з собою до 2-3 людей, яким ви довіряєте, щоб вони допомогли обрати весільне плаття. А для решти гостей нехай це буде сюрпризом!

Підписники Ніколь Пеллегріно подякували за цей корисний лайфхак. Люди погоджують, що він допоможе уникнути зайвого стресу перед весіллям: