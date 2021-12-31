Пропонуємо оцінити роботи талановитої перукарки з Литви Юргіти Малакаускайте. Вона спеціалізується на жіночих зачісках і здатна підібрати ідеальний варіант для кожного. Дівчина регулярно публікує фотографії перевтілення клієнток в інстаграмі: ось 10 жінок, які кардинально змінили зачіску – і не пошкодували. Експерименти із зовнішністю – це завжди цікаво!

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

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Фото інстаграм self_station

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

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Фото інстаграм self_station

Цікаво Дешева мода: жінка шиє розкішні плаття із мотлоху з секонд-хендів

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Фото інстаграм self_station