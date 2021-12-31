Пропонуємо оцінити роботи талановитої перукарки з Литви Юргіти Малакаускайте. Вона спеціалізується на жіночих зачісках і здатна підібрати ідеальний варіант для кожного. Дівчина регулярно публікує фотографії перевтілення клієнток в інстаграмі: ось 10 жінок, які кардинально змінили зачіску – і не пошкодували. Експерименти із зовнішністю – це завжди цікаво!
Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют
№1
Фото інстаграм self_station
№2
Фото інстаграм self_station
№3
Фото інстаграм self_station
№4
Фото інстаграм self_station
№5
Фото інстаграм self_station
№6
Фото інстаграм self_station
№7
Фото інстаграм self_station
№8
Фото інстаграм self_station
№9
Фото інстаграм self_station
Цікаво Дешева мода: жінка шиє розкішні плаття із мотлоху з секонд-хендів
№10
Фото інстаграм self_station