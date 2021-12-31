Не пошкодували: 10 жінок, які кардинально змінили свою зачіску
Джерело:інстаграм self_station
Напередодні Нового року люди частенько хочуть почати життя з чистого аркуша. Хтось прощається зі старими звичками, занурюється в нові хобі, а дехто стартує зі зміни стилю. Зокрема, своєї зачіски.
Пропонуємо оцінити роботи талановитої перукарки з Литви Юргіти Малакаускайте. Вона спеціалізується на жіночих зачісках і здатна підібрати ідеальний варіант для кожного. Дівчина регулярно публікує фотографії перевтілення клієнток в інстаграмі: ось 10 жінок, які кардинально змінили зачіску – і не пошкодували. Експерименти із зовнішністю – це завжди цікаво!
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station
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Фото інстаграм self_station