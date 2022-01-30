Пропонуємо до вашої уваги декілька ідей осучаснення старого одягу. Надихайтеся, творіть та насолоджуйтеся!
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Незвичайне декольте на сукні
Маленька чорна сукня – незамінний предмет гардеробу кожної модниці. Таке нестандартне рішення додасть жіночності та вишуканості вашому образу. Просто та стильно!
Фото miridei.com
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Дизайнерські капці власними руками
Фото sashe.ck
Подібні капці від італійських дизайнерів коштують шалених грошей. Однак ви можете створити авторське взуття власноруч! Усе, що знадобиться, це: основа, декор, нитки та голка.
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Стильний аксесуар з чоловічої сорочки
Фото Fashion Diva Journal
Неймовірно стильна ідея, яка дозволить вам виділятись серед інших! Відрізаємо комірець та експериментуємо з прикрасами.
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Трендовий топ зі старої футболки
Фото Naemi
Останніми роками такі топи набувають шаленої популярності. Ви можете зробити його зі звичайної футболки. Для цього потрібно мінімум часу та витрат.
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Вишуканий апгрейд старої спідниці
Фото burdastyle
Якщо у вас є стара спідниця, яка вже вийшла з моди, їй можна з легкістю повернути актуальність. Варіацій декору безліч, тож покладіться на власне почуття стилю та дайте волю фантазії!