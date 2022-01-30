Не поспішайте викидати: 5 ідей, що допоможуть вдихнути нове життя у старий одяг
Джерело:24 канал
Зазирніть у шафу та уважно перегляньте свій гардероб. Маєте речі, які роками не використовуються, а лише збирають пил?
Пропонуємо до вашої уваги декілька ідей осучаснення старого одягу. Надихайтеся, творіть та насолоджуйтеся!
Вам сподобається Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе
-
Незвичайне декольте на сукні
Маленька чорна сукня – незамінний предмет гардеробу кожної модниці. Таке нестандартне рішення додасть жіночності та вишуканості вашому образу. Просто та стильно!
Фото miridei.com
-
Дизайнерські капці власними руками
Фото sashe.ck
Подібні капці від італійських дизайнерів коштують шалених грошей. Однак ви можете створити авторське взуття власноруч! Усе, що знадобиться, це: основа, декор, нитки та голка.
-
Стильний аксесуар з чоловічої сорочки
Фото Fashion Diva Journal
Неймовірно стильна ідея, яка дозволить вам виділятись серед інших! Відрізаємо комірець та експериментуємо з прикрасами.
-
Трендовий топ зі старої футболки
Фото Naemi
Останніми роками такі топи набувають шаленої популярності. Ви можете зробити його зі звичайної футболки. Для цього потрібно мінімум часу та витрат.
-
Вишуканий апгрейд старої спідниці
Фото burdastyle
Якщо у вас є стара спідниця, яка вже вийшла з моди, їй можна з легкістю повернути актуальність. Варіацій декору безліч, тож покладіться на власне почуття стилю та дайте волю фантазії!Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут