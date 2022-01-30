Не поспішайте викидати: 5 ідей, що допоможуть вдихнути нове життя у старий одяг

Зазирніть у шафу та уважно перегляньте свій гардероб. Маєте речі, які роками не використовуються, а лише збирають пил?

Пропонуємо до вашої уваги декілька ідей осучаснення старого одягу. Надихайтеся, творіть та насолоджуйтеся!

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Незвичайне декольте на сукні

Маленька чорна сукня – незамінний предмет гардеробу кожної модниці. Таке нестандартне рішення додасть жіночності та вишуканості вашому образу. Просто та стильно!

Фото miridei.com

Дизайнерські капці власними руками

Фото sashe.ck

Подібні капці від італійських дизайнерів коштують шалених грошей. Однак ви можете створити авторське взуття власноруч! Усе, що знадобиться, це: основа, декор, нитки та голка.

Стильний аксесуар з чоловічої сорочки

Фото Fashion Diva Journal

Неймовірно стильна ідея, яка дозволить вам виділятись серед інших! Відрізаємо комірець та експериментуємо з прикрасами.

Трендовий топ зі старої футболки

Фото Naemi

Останніми роками такі топи набувають шаленої популярності. Ви можете зробити його зі звичайної футболки. Для цього потрібно мінімум часу та витрат.

Вишуканий апгрейд старої спідниці

Фото burdastyle

Якщо у вас є стара спідниця, яка вже вийшла з моди, їй можна з легкістю повернути актуальність. Варіацій декору безліч, тож покладіться на власне почуття стилю та дайте волю фантазії!