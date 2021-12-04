Не вірте своїм очам: несподівані тортики, від яких "вибухає" мозок

30-річний британець Бен Каллен жартома називає себе "королем тортів". І це не дивно, адже його десерти – просто справжній "вибух мозку". Погляньте на цю красу!

Бен вже назбирав понад 305 тисяч підписників в інстаграмі. Хлопець створює торти, які схожі на що завгодно, але не на торти. Оцініть ці фотографії! Він навіть зробив торт у вигляді людської ноги…

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Цікаво, що Бен почав займатися реалістичною випічкою лише шість років тому. До того він був тату-майстром. Одного разу до нього завітав клієнт, який працював кулінарним художником. Бен зацікавився цією справою.

Майкл Маєрс – це тортик / Фото інстаграм the_bakeking

Тортик на Геловін / Фото інстаграм the_bakeking

Але була одна халепа – Бен взагалі не вмів пекти торти. Тому він просто подзвонив своїй мамі.

Я спитався в мами, як випікати торт. Не жартую, я дійсно не знав, як це робити. Мої перші торти були для батька та друзів. Згодом я почав серйозніше ставитися до цієї справи й експериментувати з різним дизайном, – розповідає Бен.

Тортик у вигляді кросівок / Фото інстаграм the_bakeking

Це не куряче філе / Фото інстаграм the_bakeking

Чому в хлопця настільки реалістичні торти? Він ще з юності захоплювався аерографією (створення малюнків за допомогою повітряного пера чи балончика). Це допомагає відтворити важливі деталі, щоб все мало дуже реалістичний вигляд.

Спершу Бен продумує дизайн, але зазвичай не малює його на папері. Згодом він випікає коржики, які промазує кремом та з’єднує. З отриманого бісквіта вирізає необхідну форму, яку покриває мастикою. Опісля – розпилює харчові барвники, а дрібні деталі коригує за допомогою невеличкого пензлика.

Футбольний м’яч / Фото інстаграм the_bakeking

І це не коктейль / Фото інстаграм the_bakeking

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Зараз мені найбільше подобається створювати ілюзії, бо вони приваблюють людей. В іншому випадку вони б не зацікавилися випічкою тортів та взагалі світом тортів, – розповідає Бен.

Більше робіт Бена Каллена можете переглянути на його сторінці в інстаграмі.