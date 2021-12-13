Вони тривалий час листувались та вже довго знають один одного. Аби побачити свого нового кавалера, дівчина подолала понад 6 тисяч кілометрів.

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Жінка познайомилась з чоловіком із в'язниці

Кеті живе у Великобританії. Вона почала листуватись з Денні, а тоді зрозуміла, що закохалась у хлопця. Її не злякало те, що він зараз відбуває термін у в'язниці за 6000 кілометрів. У своєму тіктоці дівчина розповідає про знайомство та відносини з чоловіком. Денні вже відсидів 5 років за злочини, який включає збройне пограбування, зберігання вогнепальної зброї та незаконних речовин. Хлопцеві залишилось сидіти 3 роки і жінка планує чекати свого коханого.

Я написала в'язню і випадково закохалася. Він зробив на мій день народження татуювання на безіменному пальці,

– розповідає дівчина.



Які милі листівки від коханого / Скриншот з відео

На одному з відео у тіктоці жінка якраз готувалась до першої зустрічі з хлопцем. Після того, як Кеті потрапила до в'язниці, де Денні відбуває восьмирічний термін ув'язнення, вона виглядала щасливою.

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Дівчина опублікувала перші спільні світлини та поділилась емоціями після зустрічі.

Я дуже, дуже, дуже нервувала і хвилювалася всю дорогу туди. Я не могла дихати, мені було трохи погано. Я не знала, чого чекати,

– ділиться дівчина



Довгоочікувана зустріч з хлопцем / Скриншот з відео

Аби потрапити у в'язницю вона змушена була пройти низку процедур, а тоді відправилась на довгоочікувану зустріч.

Очевидно, що я обіймала його, ми обіймалися багато часу. Я була така щаслива та схвильована. На візит у нас було чотири з половиною години,

– розповідає Кеті.

Пара встигла зробити спільні фото. Їхня зустріч була дуже розслабленою, вони тримали один одного за руки, а вкінці першого побачення поцілуватись. Дівчина сказала у відео, що це був найкращий день.