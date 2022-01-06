Пара познайомилася у Tinder. Дженна зацікавилася хлопцем, але на побаченні він зробив все, щоб спілкування швидко обірвалося.

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Коли я побачила Яна, мене привабило, що у нього була зухвала посмішка. Тим паче ми весело жартували, коли переписувалися. Я знала, що він досить незвичайний, і мені це подобалося, – розповідає Дженна.

Починалося все чудово

Як це завжди буває, побачення йшло цілком добре. Пара перекусила в ресторані мексиканської кухні, після чого сходили трішки випити. Дженна не розуміла, чому Ян майже не ставив їй ніяких питань, а переважно розповідав про свою роботу.

Перший дивний дзвіночок "пролунав" вже скоро – хлопчина чомусь захотів дізнатись її знак зодіаку. А згодом – кілька разів торкнувся ноги.

"Він продовжував чіпати ногу, що мені не сподобалося, і я двічі попросила перестати торкатися. Думаю, саме це, ймовірно, налаштувало його проти мене. Адже він несподівано став досить нахабним. А також сказав, що я у нього у "френдзоні". Це мене влаштовувало", – згадує дівчина.

Хлопець склав список правил для жінок / Фото Unsplash

Мало селфі й максимум 5 побачень

Згодом хлопчина зізнався, що має кілька жорстких правил щодо жінок під час побачень. Насамперед він ніколи не гулятиме з дівчиною, якщо до неї треба їхати більш ніж 30 хвилин.

А ще – у нього є формула "п’яти побачень": якщо дівчина йому сподобалася, то він піде з нею гуляти й наступного разу. На третє побачення Ян очікує чогось інтимного. Якщо ні – то гуляє максимум 5 разів з таким же результатом, після чого одразу йде.

Серед інших правил: ніколи не зустрічатиметься з дівчатами, які навчаються в одностатевих школах; які занадто захоплені спортзалом; які публікують багато селфі у соціальних мережах.

Були й інші правила, але до цього моменту я повністю забула про нього й сказала, що маю йти, – завершує Дженна.

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За її словами, кожне побачення, навіть дуже невдале, дає свій корисний досвід. У цьому випадку вона й сама задумалася над власними правилами. Вигадала тільки одне – "не зустрічатися з егоцентричними дурнями".