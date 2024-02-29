Порівняли з невдалими візерунками на посуді: жінка зробила тату та збурила соцмережі

Жінка зробила тату на своєму обличчі та не очікувала, що цей вчинок збурить мережу. Величезний малюнок на її чолі насмішив користувачів соцмереж.

Коментатори буквально закидали жінку жартами й дивними порівняннями. Чим особливе це скандальне тату та як воно виглядає, розповідаємо далі.

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Як жінка зробила дивне тату на обличчі

Жінці, тату якої у тікток показала лондонська студія татуювань Femme Fatale, "набили" малюнок буквально від вуха до вуха. Вона хотіла, аби її обличчя "прикрасило" оригінальне зображення. Планувалося, що це будуть кинджали та чорні труни.

Майстер виконав побажання жінки й зробив тату. Чорнила важко не помітити на обличчі. Як на нове тату відреагувала сама жінка залишається загадкою, але навряд чи вона очікувала на те, якою буде реакція мережі.

Тату має доволі незвичний вигляд / скріншот

Коментатори у соцмережах одразу ж почали висміювати тату. Одні користувачі написали, що труни насправді схожі на іграшки для дорослих. Інші ж почали порівнювати тату з невдалими візерунками на старому посуді.

Втім, знайшлися й ті, хто зазначив, що жінка точно не заслуговує на образливі жарти. Деякі коментатори намагалися захистити її від хейту та писали, що ніхто не має права висміювати чиюсь зовнішність.