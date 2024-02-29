Комментаторы буквально забросали женщину шутками и странными сравнениями. Чем особенное это скандальное тату и как оно выглядит, рассказываем далее.

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Как женщина сделала странное тату на лице

Женщине, тату которой в тикток показала лондонская студия татуировок Femme Fatale, "набили" рисунок буквально от уха до уха. Она хотела, чтобы ее лицо "украсило" оригинальное изображение. Планировалось, что это будут кинжалы и черные гробы.

Мастер выполнил пожелания женщины и сделал тату. Чернила трудно не заметить на лице. Как на новое тату отреагировала сама женщина остается загадкой, но вряд ли она ожидала на то, какой будет реакция сети.

Тату имеет довольно необычный вид / скриншот

Комментаторы в соцсетях сразу же начали высмеивать тату. Одни пользователи написали, что гробы на самом деле похожи на игрушки для взрослых. Другие же начали сравнивать тату с неудачными узорами на старой посуде.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что женщина точно не заслуживает оскорбительных шуток. Некоторые комментаторы пытались защитить ее от хейта и писали, что никто не имеет права высмеивать чью-то внешность.