Істерично плакала: дівчина зробила на руці тату, яке зовсім не виправдало її очікувань

Блогерка, яка не називає свого справжнього імені, вирішила зробити на руці татуювання, але реальність перевершила її очікування у найгіршому сенсі.

Що пішло не так з татуюванням дівчини і як воно виглядає, розповідаємо далі.

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Як дівчина зробила невдале тату

Про свій невдалий досвід дівчина розповіла в одному з останніх відео у тікток.

Дівчина каже, що ретельно готувалася до цієї події, провівши рік в пошуках професійного майстра, а днями вирушила в Нью-Йорк, щоб нарешті втілити свій задум у життя.

Витративши на послугу велику суму грошей, вона очікувала побачити шедевр, однак результат її розчарував.

Нещодавно зробила невдале татуювання. Навіть не хочу говорити, скільки я за це заплатила. Коли майстриня повернулась й показала мені готовий малюнок, то моєю першою реакцією було: "Матір Божа, це не те, що я хотіла". Повернулася до квартири брата й просто істерично плакала на самоті. Чесно кажучи, це непогане татуювання, воно могло бути набагато гіршим, принаймні це не якась випадкова помилка. Та річ у тім, що я просила про інше,

– розповідає блогерка.

Що пішло не так з тату: дивіться відео

За її словами, колір та розташування елементів візерунка були не такими, як вона собі уявляла.

Розумію, що частково в цьому є і моя вина. Все зводиться до того, що я занадто довіряла майстрові,

– додає користувачка тікток.

Її історія отримала широкий відгук серед підписників, які поділилися своїм досвідом та порадами.

"Шкодувати про татуювання в перші пару тижнів – це реальність", "Якщо ви хочете зробити перше татуювання у популярного художника в інтернеті, будь ласка, спочатку обговоріть ціну і поспілкуйтесь з людьми, які вже мають татуювання", "Не повертайтеся до цього майстра. Знайдіть іншого, який все переробить", – писали люди.