Чому жінка вирішила приховати тату за шаром косметики та як вона виглядає без сотень малюнків на тілі, розповідаємо далі.

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Як "найтатуйованіша мама" виглядає без тату

46-річна Мелісса Слоан з Вельсу почала робити тату на обличчі понад 10 років тому. Двоє її молодших дітей ніколи не бачили її "чисте" тіло. Зараз у жінки є понад 800 малюнків.

Мелісса вирішила замаскувати тату на обличчі макіяжем, що "налякало" її дітей та собаку. Малеча назвала її "чужою", відмовившись розмовляти зі своєю матір'ю.

Ніхто з них не розмовляв зі мною того дня, дітям це не сподобалося. Все минуло не дуже добре. Вони сказали: "Повернися до свого божевілля, мамо". Це було те саме, ніби вони дивилися на іншу людину, на незнайомку. Коли я змила макіяж, вони повернулися в норму. А все мало бути навпаки,

– розповідає жінка.

Мелісса, яка має семеро дітей, сказала, що п'ятеро з них не спілкуються з нею. Вона стверджує, що їм не подобаються її татуювання, хоча це не проблема для її молодших, які живуть із нею.

Як виглядає жінка без татуювань: дивіться відео

Попри те, що її маленькі діти не дуже вподобали чисту шкіру мами, користувачі соцмереж були у захопленні. Жінка розмістила свій макіяж на особистій сторінці, що спричинило позитивну реакцію. Але попри компліменти, мама заявила, що ніколи не припинить робити татуювання і не збирається видаляти їх.

Додамо, що раніше через тату Меліссу Слоан звільнили з роботи, а на нову відмовляються брати. Жінці заборонили відвідувати тату-салони, бо її обличчя "не піддається корекції", а також паби. Не можна британці ходити й до школи, де навчаються її діти. А нещодавно вона поскаржилася, що не може здати на права, бо інструктори "бояться її".