Жінка почала робити татуювання у 2013 році. Відтоді Керстін змінилася до невпізнаваності.

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Татуювання змінили не лише зовнішність, а й світосприйняття

Керстін зробила перше татуювання у 2013 році. Тоді жінка зрозуміла, що змінюється не лише зовнішність, а і її світосприйняття.

Протягом 10 років Керстін робила татуювання й нині все її тіло – суцільна картина. На ній можна побачити десятки різних квітів, візерунків, метеликів та жіночих облич. Загалом, жінка витратила понад 30 тисяч доларів (близько 1,2 мільйона гривень) на татуювання.

Згодом у мережі Керстін порівняла свою зовнішність до татуювань. Вона зауважила, що раніше не мала смаку, а відчуття моди було дуже специфічним. Нині жінка вважає, що виглядає набагато краще – вона відчуває себе сучасною, носить трендовий одяг і робить яскравий макіяж.

Свій образ 57-річна жінка доповнила татуюванням метелика на лобі й пірсингом-септумом.

Жінка порівняла, як змінилася протягом 10 років – більше у галереї

Керстін розповіла, що коли вона зробила татуювання, то почала чути багато компліментів. Вона також закликала людей не боятися робити татуювання, а своїми публікаціями-порівняннями вирішила надихнути людей.

До слова, у мережі під публікаціями Керстін сотні позитивних коментарів. Користувачі захоплюються її стилем та неймовірними татуюваннями.