Горщики для квітів з губами й бровами Фріди Кало: моторошні й прекрасні фото

Британська мисткиня створює незвичайні квіткові горщики, яких не знайти у звичайних магазинах. Її керамічні вироби нагадують людські обличчя з різноманітними гримасами. Виглядають вони як справжні!

Дівчина з британського міста Лідс, займається тим, що створює глечики з полімерної глини, які вражають своєю реалістичністю. Вона називає себе Беа, а свої роботи – "плоть, вироблена з глини". Навіть найзвичайніша кімнатна рослина у таких посудинах виглядатиме як витвір мистецтва.

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Свої роботи Беа продає на etsy, а більше їх фото можна побачити на її сторінці в інстаграмі. "Обличчя" її горщиків неодмінно мають великі очі з дуже довгими пухнастими віями та пухкі губи.

Дехто з них спокусливо показує довжелезний язик, а у когось навіть є сережки у вухах, корона, роги на голові або ж "кришталеві" сльози.

А деякі з них навіть схожі на відомих людей або персонажів: Фріду Кало, Девіда Боуї чи Шрека

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10% зі свого прибутку вона відправляє на благодійність. Кого саме вона підтримує зараз вказано у її профілі. До прикладу, зараз вона передає кошти до благодійної організації Black Minds Matter UK.

Дівчина виготовляє горщики двох розмірів: менші коштують 90 доларів, а більші – 110 доларів.