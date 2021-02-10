Горшки для цветов с губами и бровями Фриды Кало: жуткие и прекрасные фото
Британская художница создает необычные цветочные горшки, которых не найти в обычных магазинах. Ее керамические изделия напоминают человеческие лица с различными гримасами. Выглядят как настоящие!
Девушка из британского города Лидс, занимается тем, что создает горшки из полимерной глины, которые поражают своей реалистичностью. Она называет себя Беа, а свои работы – "плоть, сделанная из глины". Даже самое обычное комнатное растение в таком сосуде буде выглядеть как произведение искусства.
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Свои работы Беа продает на etsy, а больше их фото можно увидеть на ее странице в инстаграме. "Лицо" ее горшков непременно имеют большие глаза с очень длинными пушистыми ресницами и пухлые губы.
Некоторые из них соблазнительно показывают длинный язык, а у кого-то даже есть серьги в ушах, корона, рога на голове или "хрустальные" слезы.
А некоторые из них даже похожи на известных людей и персонажей: Фриду Кало, Дэвида Боуи или Шрека.
10% из своей прибыли она отправляет на благотворительность. Кого именно она поддерживает сейчас указано в ее профиле. К примеру, сейчас она передает средства в благотворительную организацию Black Minds Matter UK.
Девушка производит горшки двух размеров: меньшие стоят 90 долларов, а большие – 110 долларов.
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