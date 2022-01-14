Тож ми вирішили поділитись рецептом популярного десерту, який ви зможете приготувати вдома самостійно. Ніжна текстура чизкейку вас точно здивує, а неймовірний карамельний смак закохає у себе.

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Рецепт ніжного карамельного чизкейка

Інгредієнти:

пів склянки цукру;

2 столові ложки води;

200 грамів знежиреного вершкового сиру;

8 яєць;

1 банка (300 грамів) знежиреного солодкого згущеного молока;

1 банка несолодкого згущеного молока;

2 чайні ложки ванільного екстракту.

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Спосіб приготування:



Приготуйте десерт з нейомвірним смаком / Фото Eating Well

Крок 1. Розігрійте духовку до 170 градусів.

Крок 2. У каструлю додайте 2 столові ложки води і цукор. Варіть суміш на середньому вогні до появи золотисто-коричневого кольору протягом 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи. Паралельно підготуйте металеву форму для випікання десерту діаметром 25 сантиметрів, аби гарячу карамель швидко вилити на дно. Якщо коричнева суміш застигне ще до того, як покриє низ форми, не хвилюйтесь. Розігрійте її у духовці, а тоді ще раз спробуйте рівномірно розподілити.

Крок 3. Сир перемістіть у невелику посудину та збийте міксером до однорідної маси. Тоді по одному додавайте яйця, згущене молоко, несолодке згущене молоко і ванілін. Постійно збивайте сирну суміш міксером до однорідної консистенції. Готове тісто вилийте у деко.



Спосіб приготування чизкейку дуже простий / Фото Unsplash

Крок 4. Форму із сумішшю помістіть у більшу за діаметром форму, а у проміжки налийте гарячу воду, щоб вона не доходила до країв на 2 сантиметри. Випікайте десерт до золотистого кольору 1 годину. Перевірте готовність зубочисткою у центрі.

Крок 5. Після випікання перекладіть чизкейк в іншу посудину і залиште охолонути до кімнатної температури, приблизно на 1 годину. Після цього накрийте кришкою та відправте у холодильник на 4 годин або на ніч. Перед подачею розріжче чизкейк і смакуйте.