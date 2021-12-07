Новий лайфхак для дівчат: як правильно застебнути сорочку
Джерело:The Sun
Такою хитрістю поділилась користувачка інстаграму. Відеолайфхак вже став дуже популярним у соцмережі.
Дівчата часто стикаються з проблемою, коли сорочка не надто добре прикриває тіло, особливо груди. Аби уникнути неприємних ситуацій, дівчина спробувала дещо цікаве.
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Як застебнути тісну сорочку
Зазвичай сорочки та трикотажні блузи починають втрачати свою форму з часом. Аби не потрапити у незручну ситуацію, спробуйте це. Інфлюенсерка з інстаграму минулого тижня поділилась цікавим трюком, а сьогодні відео вже зібрало чимало переглядів та коментарів.
Щоб уникнути неприємних "розходжень" у зоні грудей, потрібно просто по-іншому застебнути ґудзики. Крістіна пропонує робити це по діагоналі та змінити традиційну схему. Таким чином нижчий ґудзик пройде крізь вищий отвір, а інший – крізь отвір знизу.
Дівчина пропонує по-іншому застебнути сорочку / Скриншот з відео
Проблеми немає / Скриншот з відео
Такий лайфхак допоможе прикрити бюст та зробить вбрання більш охайним. Відео блогерки переглянуло 876 000 користувачі і воно стало справжнім хітом. Коментатори дякували за таку корисну пораду:
- "У мене була ця проблема сьогодні. Дякую, що поділились!"
- "Я б хотів побачити це 40 років тому!"
- "Ой, дякую!"