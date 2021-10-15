Обдурила всіх: дівчинка прикинулася хлопцем, щоб потрапити в музичний гурт

Юна китаянка Фу Цзяюань змогла втілити в життя досить кумедну аферу. Вона вдавала з себе хлопця, щоб стати учасницею бойз-бенду. Їй це вдалося! Як викрили дівчинку – читайте далі на Life 24.

13-річна Фу успішно пройшла відбір до спеціального табору YGN Youth Club. Компанія набирає 11-13 річних хлопчиків, яких ретельно навчають співати й танцювати. Через кілька років вони "виростають" в музичних кумирів.

Цікаво Вечеря з вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi й телятина на кістці

Цього року відбір до музичного табору відбувався онлайн – все через пандемію. Дівчинка легко обдурила представників YGN. Її взяли на навчання, але досить скоро обман вдалося викрити.

Учасники табору мають активно вести власні соцмережі. Там допитливі користувачі зауважили, що щось з цим хлопчиком не те. Так і вдалося з’ясувати, що Фу – насправді дівчинка. Вона засмучена через свій вчинок.

Як виглядає Фу Цзяюань

Я хочу вибачитися перед всіма, хто довіряв мені. Обіцяю, що не буду з’являтися в індустрії розваг чи на яких-небудь відеоплатформах у майбутньому, – розповіла Фу.

Утім, багато людей підтримали Фу! Вони не бачать жодної проблеми в тому, що в хлопчачій групі буде дівчинка. Дехто навіть порівняв Фу із народною героїнею Мулан, яка переодягнулася в чоловіка, щоб воювати за свою країну та сім’ю.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Такі музичні табори дуже популярні у Китаї. Батьки часто вірять, що тут їхні діти зможуть стати багатими та успішними. Хоча ці компанії неодноразово критикують, звинувачуючи їх в тому, що вони використовують дітей заради комерційної вигоди.