13-летняя Фу успешно прошла отбор в специальный лагерь YGN Youth Club. Компания набирает 11-13 летних мальчиков, которых тщательно обучают петь и танцевать. Через несколько лет они "вырастают" в музыкальных кумиров.

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В этом году отбор к музыкальному лагерю проходил онлайн – все из-за пандемии. Девочка легко обманула представителей YGN. Ее приняли на обучение, но довольно скоро обман удалось разоблачить.

Участники лагеря должны активно вести собственные соцсети. Там любознательные пользователи заметили, что что-то с этим мальчиком не то. Так и удалось выяснить, что Фу – на самом деле девочка. Она расстроена из-за своего поступка.

Как выглядит Фу Цзяюань

Я хочу извиниться перед всеми, кто доверял мне. Обещаю, что не буду появляться в индустрии развлечений или на каких-либо видеоплатформах в будущем, – рассказала Фу.

Впрочем, многие поддержали Фу! Они не видят никакой проблемы в том, что в мальчишечьей группе будет девочка. Некоторые даже сравнил Фу с народной героиней Мулан, которая переоделась в мужчину, чтобы воевать за свою страну и семью.

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Такие музыкальные лагеря очень популярны в Китае. Родители часто верят, что здесь их дети смогут стать богатыми и успешными. Хотя эти компании неоднократно критикуют, обвиняя их в тому, что они используют детей ради коммерческой выгоды.