Обожнює її: хлопець витрачає 2 тисячі доларів щомісяця на воду в пляшках

Хлопчина здивував мільйони людей по всьому світу своїм захопленням. Він настільки любить воду у пляшках, що витрачає на неї 2 тисячі доларів щомісяця.

Сам Раян Дабс жартома називає себе "водяним снобом". Хлопець розповів про любов до води у своєму тіктоці ryandubs.

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Раян вважає, що у нього немає іншого вибору

Хлопець пояснив, що ненавидить смак звичайної води з водопроводу. Тому, за його словами, єдиний спосіб насолодитися нею – купляти воду у пляшках.

Я завжди був "водяним снобом". Знаю, для багатьох людей це буде дійсно дивно, але я ненавиджу смак води з водопроводу. Я не можу її пити. Смакую лише водичку у пляшках, – розповідає хлопець.

Раян замовляє величезну кількість води. У нього навіть є аж чотири холодильники, які повністю заповнені пляшками. Він купує їх за оптовими цінами в коробках, тому вдається трішки зекономити. Але сума все одно значна – аж 2 тисячі доларів щомісяця.

Раян не уявляє своє життя без води у пляшках / Скриншот тікток ryandubs

Раніше хлопець вживав воду з пластикових пляшок. Та згодом перейшов на скляні, щоб було менше пластикових відходів. Він зізнається, що люди по-різному реагують на його захоплення. Але гості зазвичай задоволені.

Моїм гостям це подобається. Всі приємно, коли їм вручають красиву, холодну скляну пляшку з водою, – говорить Раян.

Відео набрало понад 2 мільйони переглядів в тіктоці та кілька тисяч коментарів, а також – 3 мільйони у твітері. Люди вважають, що хлопець дещо дивакуватий, але це його справа. Хтось навіть написав, що дешевше буде пройти терапію, аніж скуповувати стільки води.