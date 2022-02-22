Сам Райан Дабс в шутку называет себя "водяным снобом". Парень рассказал о любви к воде в своем тиктоке ryandubs.

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Райан считает, что у него нету другого выбора

Парень объяснил, что ненавидит вкус обычной воды из водопровода. Поэтому, по его словам, единственный способ насладиться ею – покупать воду в бутылках.

Я всегда был "водяным снобом". Знаю, для многих людей это будет действительно странно, но я ненавижу вкус воды из водопровода. Я не могу ее пить. Пробую только водичку в бутылках, – рассказывает парень.

Райан заказывает огромное количество воды. У него даже есть четыре холодильника, которые полностью заполнены бутылками. Он покупает их по оптовым ценам в коробках, поэтому удается немного сэкономить. Но сумма все равно значительна – 2 тысячи долларов ежемесячно.

Райан не представляет свою жизнь без воды в бутылках / Скриншот тикток ryandubs

Раньше парень употреблял воду из пластиковых бутылок. Но потом перешел на стеклянные, чтобы было меньше пластиковых отходов. Он признается, что люди по-разному реагируют на его увлечение. Но гости обычно довольны.

Моим гостям это нравится. Все приятно, когда им вручают красивую, холодную стеклянную бутылку с водой, – говорит Райан.

Видео набрало более 2 миллионов просмотров в тиктоке и несколько тысяч комментариев, а также – 3 миллиона в твиттере. Люди считают, что парень несколько странноват, но это его дело. Кто-то даже написал, что дешевле будет пройти терапию, чем скупать столько воды.