Орео з лососем: дівчина пробує дивні поєднання у їжі, від яких вагітні у захваті

Під час вагітності смаки дуже часто змінюються, а про дивні поєднання продуктів, які обожнюють вагітні, просто ходять легенди. Студентка з Франції постійно пробує улюблену їжу вагітних та ділиться враженнями у TikTok.

Блогерка Міа Чалліндер стала популярна в мережі завдяки своїм цікавим експериментам. Майже 1,5 мільйона користувачів слідкує за її сторінкою, з нетерпінням очікуючи, якою буде наступна комбінація продуктів: піца з морозивом, каша з рибою чи може полуниця з майонезом? Вони із захопленням дивляться, як Міа куштує продукти, які вони ніколи б не наважились покласти в одну тарілку.

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Дівчина бере ідеї для таких поєднань із розповідей знайомих та підписників, яким насправді під час вагітності подобалась така незвична їжа. Після її відео ви зрозумієте, що смаки вагітних можуть бути просто незбагненними. Міа отримала унікальний шанс спробувати орео з лососем, часник з йогуртом або навіть арахісове масло з грибами!

До прикладу, на цьому відео вона пробує бекон з нутеллою, морозиво з піцою, бутерброд з апельсином та брауні з блакитним сиром. Вгадаєте, які із цих поєднань виявились просто чарівними, а які – огидними?

Більшість таких страв "для вагітних" дійсно виявляються жахливими на смак, про деякі поєднання можуть бути на диво смачними. Тому Міа кожному поєднанню дає свою оцінку за 10-бальною шкалою. У неї навіть вималювався цілий рейтинг.

Найкращі поєднання, які варто спробувати:

Піца та морозиво: 12/10

Печена картопля та морозиво: 12/10

Кренделі та морозиво: 10/10

Варення та сир: 10/10

Курячі нагетси та мед: 8/10

Макарони з медом: 8/10

Орео та лосось: 7/10

Маринований часник і йогурт: 7/10

Бекон та нутелла: 7/10

Кілька поєднань виявились дуже вдалими / Фото TikTok miachalliner

Найгірші поєднання, про які потрібно забути і не експериментувати:

Блакитний сир та брауні: -10000/10

Курка та арахісове масло: 2/10

Арахісове масло і варення з грибами: 3/10

Морозиво та соус барбекю: 4/10

Яйця та нутелла: 4/1

Полуниця і майонез: 5/10

Сардини з кашею: 5/10

Банан і майонез - 5/10

Соєвий соус і манго: 6/10

Деякі поєднання дійсно дуже огидні / Фото TikTok miachalliner