Оце сімейка: тато нареченої ледь не побився з її вітчимом перед весіллям

Батько нареченої був готовий побити її вітчима, якщо той проведе молоду до вівтаря. Проблему ледве вдалося вирішити: атмосфера була дуже напруженою.

Інколи дорослі можуть поводити себе як діти. Так сталося у випадку однієї американки, яка просто хотіла спокійне та чарівне весілля. Однак батько та її вітчим влаштували справжній цирк перед святом. Дівчина анонімно поділилася історією із весільним фотографом Ерікою, яка розповіла все у своєму тіктоці joyshotsphotography.

Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле

Батько збирався битися із вітчимом

Наречена якраз думала, хто ж проведе її до вівтаря на святі. Дівчина добре спілкується як з батьком, так і зі своїм вітчимом. Але все ж таки вона обрала останнього. З цього моменту почалися неприємні ситуації.

Наречена також уточнила, що майже все дитинство провела разом з вітчимом та своєю мамою.

Мої батьки розлучилися. Вони вже багато років не розмовляють поза судом. Я виросла з мамою і не спілкувалася з татом, доки не стала дорослою. Тому зрозуміло, що я була ближчою до вітчима. Я запросила батька, але попросила, щоб вітчим провів мене до вівтаря, – розповідає наречена.

Як тільки батько дізнався про цю новину, то відмовився йти на весілля. А ще пообіцяв, що обов’язково поб’ється з вітчимом. Тоді ж наречена запропонувала обом пройтися з нею до вівтаря. І батько, і вітчим також були категорично проти.

Батько погрожував побити вітчима, якщо він пройдеться з нареченою на весіллі / Фото Unsplash

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Згодом виник інший варіант: наречена запропонувала батьку провести її на весіллі. Але ні! Цього разу роздратувався вітчим. Він пригрозив, що в такому випадку ні він, ні мама не прийдуть на свято.

Ситуація здавалася дещо абсурдною, але наречена таки змогла викрутитися. Вона попросила рідного брата провести її до вівтаря. Той не влаштовував ніяких істерик і просто погодився це зробити.