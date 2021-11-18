Користувачі розважального порталу Reddit поділилися найцікавішими "родзинками", які вони бачили у різних закладах харчування. У цій добірці багато чого особливого: від оригінального декору – до дрібничок, які мало де побачиш.
Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"
І перекусити, і в шахи зіграти
Фото reddit bradbrad247
Автомат з іграшками в дитячому залі ресторану. Якщо він не витягне іграшку, то поверне гроші
Фото reddit grondboontjiebotter
Цікаво, скільки олівців вони використали?
Фото reddit sweetishfish53
Котик-офіціант
Фото reddit k2yip
Кафе, в якому напої наливають в баночку. Якщо ви повертаєте її, то дають знижку
Фото reddit NelyafinweMaitimo
Маленька копія тайського ресторанчика в цьому ж ресторанчику
Фото reddit D3mPugs
Якщо випаде біла жуйка, то виграєте молочний коктейль
Фото reddit dreamfinderepcot16
У цьому ресторані морської кухні можна подивитися на океан через люк
Фото reddit ostrich_fondlerer
Секретне меню "для своїх"
Фото reddit CommaHorror
Який милий дизайн!
Фото reddit ZaphodTheNothingth