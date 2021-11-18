Оце здивували: 10 ресторанів, які вразили людей цікавими "родзинками"
Джерело:Reddit
Погодьтеся, ресторани й кафе зараз майже на кожному кроці. Конкуренція величезна, тому доводиться завойовувати увагу клієнта не лише через смачні страви, але й за допомогою різних креативних рішень.
Користувачі розважального порталу Reddit поділилися найцікавішими "родзинками", які вони бачили у різних закладах харчування. У цій добірці багато чого особливого: від оригінального декору – до дрібничок, які мало де побачиш.
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І перекусити, і в шахи зіграти
Фото reddit bradbrad247
Автомат з іграшками в дитячому залі ресторану. Якщо він не витягне іграшку, то поверне гроші
Фото reddit grondboontjiebotter
Цікаво, скільки олівців вони використали?
Фото reddit sweetishfish53
Котик-офіціант
Фото reddit k2yip
Кафе, в якому напої наливають в баночку. Якщо ви повертаєте її, то дають знижку
Фото reddit NelyafinweMaitimo
Маленька копія тайського ресторанчика в цьому ж ресторанчику
Фото reddit D3mPugs
Якщо випаде біла жуйка, то виграєте молочний коктейль
Фото reddit dreamfinderepcot16
У цьому ресторані морської кухні можна подивитися на океан через люк
Фото reddit ostrich_fondlerer
Секретне меню "для своїх"
Фото reddit CommaHorrorЩо може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO.
Який милий дизайн!
Фото reddit ZaphodTheNothingth