Оце здивували: 10 ресторанів, які вразили людей цікавими "родзинками"

Погодьтеся, ресторани й кафе зараз майже на кожному кроці. Конкуренція величезна, тому доводиться завойовувати увагу клієнта не лише через смачні страви, але й за допомогою різних креативних рішень.

Користувачі розважального порталу Reddit поділилися найцікавішими "родзинками", які вони бачили у різних закладах харчування. У цій добірці багато чого особливого: від оригінального декору – до дрібничок, які мало де побачиш.

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

І перекусити, і в шахи зіграти

Фото reddit bradbrad247

Автомат з іграшками в дитячому залі ресторану. Якщо він не витягне іграшку, то поверне гроші

Фото reddit grondboontjiebotter

Цікаво, скільки олівців вони використали?

Фото reddit sweetishfish53

Котик-офіціант

Фото reddit k2yip

Кафе, в якому напої наливають в баночку. Якщо ви повертаєте її, то дають знижку

Фото reddit NelyafinweMaitimo

Маленька копія тайського ресторанчика в цьому ж ресторанчику

Фото reddit D3mPugs

Якщо випаде біла жуйка, то виграєте молочний коктейль

Фото reddit dreamfinderepcot16

У цьому ресторані морської кухні можна подивитися на океан через люк

Фото reddit ostrich_fondlerer

Секретне меню "для своїх"

Фото reddit CommaHorror

Який милий дизайн!

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в

Фото reddit ZaphodTheNothingth