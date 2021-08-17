Пара 6 років не могла отримати свої весільні фото: як поплатився фотограф

Замість того, щоб отримати гроші за свою роботу, канадський весільний фотограф сам змушенний заплатити парі понад 20 тисяч доларів. Він 6 років обманював їх, щоб не віддавати обіцяні фото і відео.

Закохані Каман та Рамандіп Рай одружилися ще у 2015 році. Щоб зберегти цінні спогади про щасливий день, вони звернулись то агенції Elite Images та обрали професійного фотографа Амана Бала, який запросив за весільний фотоальбом, відео та гостьову книгу 8.5 тисяч доларів. Проте нічого з цього подружжя більше ніколи не бачило.

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Бал пообіцяв клієнтам, що вони отримають всі матеріали не пізніше ніж за рік. Це звичайний термін, адже у весільних агенціях зазвичай багато роботи. Коли ж чоловік з дружиною пробували зв'язатись з фотографом, той часто не відповідав або ж робив це із запізненням.

Зрештою, після численних відмовок, у 2018 році Бал сказав подружжю, що більше не працює в Elite Images і його роботу мають завершити інші працівники. Проте Каман та Рамандіп зрозуміли, що обіцяних фото, відео та іншої продукції їм не бачити.

Фотограф 6 років не віддавав подружжю весільні фото / Фото Unsplash

Вони звернулись до суду, вимагаючи відшкодування за порушення умов контракту, який вони ще у 2015 році уклали з фотографом: "Він тягнув цілих 3 роки, змушуючи подружжя думати, що їх фото от-от будуть готові", – каже суддя міста Суррей.

Що вирішив суд

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Поки тягнувся судовий процес, Бал намагався ще кілька разів пояснити причини такої затримки, проте не давав жодних доказів. Суддя також зазначив, що усі його відмовки звучали вкрай підозріло і схоже було на відпрацьовану схему:

Бал звик до такої моделі поведінки, коли він бреше своїм клієнтам довгий час. Кінець кінцем люди просто розчаровуються, здаються і не сподіваються більше отримати свої фото,

– пояснив суддя

Загалом суд змусив Бала заплатити 22 тисячі доларів, з яких 10 тисяч – це моральні збитки. Адже для пари ця історія обернулась не лише втратою спогадів з власного весілля, а й моральною шкодою, адже вони постійно нервувались через неприємну ситуацію.