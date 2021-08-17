Влюбленные Каман и Рамандип Рай поженились еще в 2015 году. Чтобы сохранить ценные воспоминания о счастливом дне, они обратились в агентство Elite Images и выбрали профессионального фотографа Амана Бала, который запросил за свадебный фотоальбом, видео и гостевую книгу 8.5 тысяч долларов. Однако ничего из этого супруги больше никогда не видел.

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Бал пообещал клиентам, что они получат все материалы не позже чем через год. Это обычный срок, ведь в свадебных агентствах обычно много работы. Когда муж с женой пробовали связаться с фотографом, то он часто не отвечал или делал это с опозданием.

В конце концов, после многочисленных отговорок, в 2018 году Бал сказал супругам, что больше не работает в Elite Images и его работу должны завершить другие работники. Однако Каман и Рамандип поняли, что обещанных фото, видео и другой продукции им не видать.

Фотограф 6 лет не отдавал супругам свадебные фото / Фото Unsplash

Они обратились в суд, требуя возмещения за нарушение условий контракта , который они еще в 2015 году заключили с фотографом: "Он тянул целых 3 года, заставляя супругов думать, что их фото вот-вот будут готовы", – говорит судья города Суррей.

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Что решил суд

Пока тянулся судебный процесс, Бал пытался еще несколько раз объяснить причины такой задержки, однако не давал никаких доказательств. Судья также отметил, что все его отговорки звучали крайне подозрительно и похоже было на отработанную схему:

Бал привык к такой модели поведения, когда он врет своим клиентам долгое время. Наконец люди просто разочаровываются, сдаются и не надеются больше получить свои фото,

- пояснил судья