Пара дивилася власне весільне відео: витівка чоловіка підкорила мільйони людей

Сімейна пара вирішила знову переглянути власне весільне відео на 30-ту річницю шлюбу. Саме в цей момент розкрився один із найкумедніших секретів чоловіка.

Щоправда, дружина, мабуть, була не в захваті від витівки свого чоловіка. Кумедне відео опублікували у тіктоці romijessmaya. Всього за кілька тижнів його переглянули понад 14 мільйонів разів.

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Це 30-та річниця весілля моїх батьків, і моя мама хотіла переглянути касету, але батько записав поверх весільного відео серіал "Копи", – зазначив автор.

Оцініть, як спокійне весільне відео переходить на серіал про поліцейських під епічну пісню Bad Boys

Здається, ніхто, крім батька, не здогадувався, що весільного відео вже давно немає. Чоловік через це взагалі не сумував, а щиро розреготався. Добре, що він зберіг принаймні невелику частинку відео. Хоча, може, у них є копії касети!

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Користувачів тіктоку добряче розвеселила витівка батька. Дехто пригадав схожі ситуації, які трапилися у їхній сім’ї: