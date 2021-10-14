Пара дивилася власне весільне відео: витівка чоловіка підкорила мільйони людей

14 жовтня 2021 , 20:09
Читать новость на русском

Джерело:

тікток romijessmaya

Сімейна пара вирішила знову переглянути власне весільне відео на 30-ту річницю шлюбу. Саме в цей момент розкрився один із найкумедніших секретів чоловіка.

Щоправда, дружина, мабуть, була не в захваті від витівки свого чоловіка. Кумедне відео опублікували у тіктоці romijessmaya. Всього за кілька тижнів його переглянули понад 14 мільйонів разів.

Цікаво Вечеря з вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi й телятина на кістці

Це 30-та річниця весілля моїх батьків, і моя мама хотіла переглянути касету, але батько записав поверх весільного відео серіал "Копи", – зазначив автор.

Оцініть, як спокійне весільне відео переходить на серіал про поліцейських під епічну пісню Bad Boys

@romijessmaya

♬ original sound - Runningonions

Здається, ніхто, крім батька, не здогадувався, що весільного відео вже давно немає. Чоловік через це взагалі не сумував, а щиро розреготався. Добре, що він зберіг принаймні невелику частинку відео. Хоча, може, у них є копії касети!

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Користувачів тіктоку добряче розвеселила витівка батька. Дехто пригадав схожі ситуації, які трапилися у їхній сім’ї:

  • Мій батько зробив дещо схоже. Тільки він зберіг відео, але звук чомусь був з якогось бойовика.
  • Моя мама записала на плівку, де був мій день народження, суд над актором О Джей Сімпсоном.
Автор: Петро Синєокий