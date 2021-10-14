Правда, жена, видимо, была не в восторге от выходки своего мужа. Смешное видео опубликовали в тиктоке romijessmaya. Всего за несколько недель его посмотрели более 14 миллионов раз.

Интересно Ужин с вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi и телятина на кости

Это 30-я годовщина свадьбы моих родителей, и моя мама хотела посмотреть кассету, но отец записал на свадебном видео сериал "Копы", – отметил автор.

Оцените, как спокойное свадебное видео переходит на сериал о полицейских под эпическую песню Bad Boys

Кажется, никто, кроме отца, не догадывался, что видео уже давно нет. Он из-за этого вообще не унывал, а искренне расхохотался. Хорошо, что он сохранил небольшую частичку видео. Хотя, может, у них есть копии кассеты!

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Пользователей тиктока сильно развеселила выходка отца. Некоторые вспомнили подобные ситуации, которые случились в их семье: