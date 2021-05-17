Нудно на карантині: пара круто кумедно відтворила картини відомих художників – фото

Під час пандемії професійний фотограф Юстинас Стонкус опинився без замовлень, замкнутий у квартирі зі своєю дівчиною і двома котами. Проте пара довго не сумувала і вирішила показати відомі світові шедеври у власному виконанні.

Сидячи вдома, чоловік від нудьги переглядав різні креативні проєкти, створені людьми, які так само не знали, чим себе розважити на карантині. Роботи інших людей настільки надихнули Юстинаса Стонкуса, що вирішив й собі створити цікавий фотопроєкт: перетворити класичні картини відомих художників на справжні фото.

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Його вірними помічниками стали кохана дівчина і домашні улюбленці, а реквізитом – лише ті речі, які вони змогли знайти у себе вдома. Так вони створили більше десятка кумедних та прекрасних фото, які змушують по-новому подивитись на класичне мистецтво.

Марк Шагал "Над містом" (1913)

Рене Магрітт "Закохані" (1928)

Цукіока Йосітосі "Дражнячи кота" (1888)

Караваджо "Хлопчик, вкушений ящером" (1593)

Вілл Барнет "Жінка, що читає" (1965)

Ораціо Джентілескі "Амур і Психея" (1610)

Фірмін Бейс "Молода дівчина і капуста" (1903)

Фріда Кало "Фріда і Дієго" (1943)

Антін Лосенко "Зевс і Фетіда" (1869)

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Густав Клімт "Портрет Євгенії Примавесі" (1913)

Анрі Де Тулуз "У ліжку: поцілунок" (1892)

Бернардіно Луїні "Соломія з головою Іоанна Хрестителя"(1520-ті)

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Мікеланджело да Караваджо "Хворий Вакх"(1593)

Жак-Луї Давид "Смерть Марата" (1793)

Анатолій Міхайловас-Клошарас "Сімейний портрет" (2015)

Усі фото: boredpanda