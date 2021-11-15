Пара одружилася в пансіонаті для літніх людей: все заради матері нареченої

Пара з Австралії зробила сюрприз для матері нареченої, яка проживає в будинку для літніх людей. Вони не хотіли, щоб жінка пропустила цей важливий момент, тому перенесли весілля до пансіонату.

Оригінальну церемонію зафіксували на камеру журналісти місцевого видання 9news. 92-річна мама була зворушена від настільки приємного вчинку! Вона дуже хотіла побачити, як виходить заміж її доросла дочка.

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Як вдалося перенести церемонію

Пол Вільямс та Бріджит Тейлор вирішили одружитися після 15 років спільного життя. Пара усвідомлювала, що 92-річна мама нареченої Дафні не зможе приїхати на церемонію.

У жінки певні проблеми зі здоров’ям: вона не може самостійно пересуватися навіть за допомогою спеціального візка, а також користується слуховим апаратом. Тому їй було б досить складно виїхати за межі пансіонаті навіть з чиєюсь допомогою.

92-річна Дафні таки потрапила на церемонію / Скриншот 9news

Утім, Пол запропонував дуже оригінальний варіант – провести церемонію у пансіонаті для літніх людей, де проживає Дафні. Персонал закладу з радістю погодився організувати невеличке свято. Вони прикрасили кімнату, встановили весільну арку і навіть дозволили взяти з собою домашнього улюбленця. Виглядав він просто розкішно!

Пол та Бріджит разом зі своїм песиком / Скриншот 9news

Рік був складним, але ми завершуємо його на високій ноті, – поділився своїми враженнями Пол.

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Чоловік також подякував персоналу за те, що погодилися зробити таке чарівне свято. Вони давно не бачилися з Дафні, а тут ще й здивували її таким гарним сюрпризом.