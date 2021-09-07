Кессіді хотіла скасувати побачення, адже ураган "Іда", який нещодавно паралізував усе місто, був дуже серйозним. Утім, хлопець наполягав на зустрічі. Та все закінчилося не дуже щасливо.
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Коли випадково пішла на перше побачення під час урагану, хоч почувала себе не дуже добре і хотіла все скасувати в останню мить. Але хлопець хотів зустрітися, – описала ситуацію дівчина у своєму відео в тіктоці cassidydangler.
Кессіді серйозно підготувалася до гулянки: взяла парасольку, одягнула водонепроникну куртку та черевики. Це їй не допомогло. Вже через якийсь час ноги були повністю мокрі, а парасоля ледь не зламалася від вітру.
Кессіді виливає воду з черевиків / Скриншот тікток cassidydangler
Здавалося б, дівчина реально хотіла зустрітися із приємним незнайомцем, якщо так підготувалася. Але він її розчарував. Хлопець влаштував побачення поблизу свого дому, а Кессіді була змушена їхати аж через 80 кварталів. А ще й він відмовився за неї платити у спортивному центрі.
Що творилося на вулиці, коли Кессіді їхала до хлопця, можете побачити нижче
Чесно скажу, не рекомендую ходити на побачення під час урагану чи торнадо. А зустріч оцінюю на нуль балів із десяти. Я не знала, що на вулиці буде така погода. Все почалося тоді, коли я їхала на зустріч. Ніколи б не пішла на таке побачення, якби знала, як воно закінчиться, – розповідає Кессіді.
Ураган "Іда" у США
- Стихія прийшла на південь США 29 серпня 2021 року. Швидкість вітру складала аж 250 кілометрів на годину. Як наслідок – у південних штатах почалися повені та потопи.
- Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.
- Коли ураган досяг Нью-Йорка, в місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу. Влада приготувала 2,5 мільйона порцій їжі, 3 мільйони літрів води, електрогенератори тощо.