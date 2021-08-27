Пара виявила дивний люк у своїй квартирі: краще б вони його не відкривали

Пара знайшла незрозумілий люк у своїй спальні під час ремонту старезного будинку, який побудували кількасот років тому . Вони вирішили його витягнути і дуже пошкодували.

Жінка поділилася неочікуваною знахідкою у своїй спальні із підписниками у тіктоці. Всього за кілька днів відео переглянули понад 10 мільйонів людей!

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Одного дня жінка виявила під стареньким килимом у їхній спальні якийсь незрозумілий люк. Він був досить міцно закритим, тому її чоловік мусив докласти серйозних зусиль, щоб витягнути люк. Всередині на них чекала не дуже приємна несподіванка.

Люк був прихований під стареньким килимом / Скриншот тікток candyrainsalon

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Як тільки чоловік відкрив люк – всі відчули просто жахливо неприємний запах. Виявляється, що під спальнею були прокладені труби. Пара цього не знала, через що у них траплялися кумедні конфлікти.

Під люком були труби, які дуже смерділи / Скриншот тікток candyrainsalon

Просто під нами плаває лайно. А ми кожну ніч звинувачували один одного у надмірному пуканні, – уточнила жінка.

Підписники блогерки добряче повеселилися з цього відео. Хоч люди й розуміли, що це досить неприємно: