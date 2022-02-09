Пара знайшла таємну кімнату у своєму домі: краще б вони туди не заходили

Пара з Британії придбала старенький будинок, який побудований у 1920 році, на аукціоні. Всередині вони знайшли таємну кімнату, де на них очікував дійсно неприємний "сюрприз".

У приміщенні, схожому на комірчину, знайшли кілька дивних речей, які досить моторошно виглядають. Тепер сім’я не знає, що з ними робити. Про свою дивну історію дівчина під ніком geebeetv розповіла у тіктоці. Серія роликів вже набрала кілька мільйонів переглядів.

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Що пара знайшла в комірчині

За словами блогерки, вони з коханим придбали будинок на початку пандемії COVID-19, однак лише нещодавно туди переселилися. Під час ремонту пара випадково натрапила на невеличку комірчину. Всередині вони побачили темний пакет, у якому була Біблія, оформлена в готичному стилі. Серед сторінок вдалося знайти трішки зіпсовані старі документи.

Ми знайшли таємну кімнату. Спершу подумали, що вона пуста, але потім побачити пакет, який висів на гаку. Хтось заховав Біблію. Що нам тепер з цим робити, – розповідає блогерка.

Біблія, яку знайшли нові мешканці / Скриншот тікток geebeetv

Але це не єдині речі, які лежали в комірчині. Пара також побачила стару фотографію. Дивно, що на знімку в одного з чоловіків були випалені очі. Дівчина припускає, що на світлині сім’я, яка жила тут раніше.

Серед інших знахідок – стара скриня, всередині якої лежав саморобний хрест і тканина з червоними плямами. Хтозна, для чого взагалі хтось таке залишав.

Саморобний хрест із тканиною / Скриншот тікток geebeetv

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Серія відео про дивні знахідки стала надзвичайно популярною у тіктоці. До прикладу, останній ролик блогерки набрав аж 6 мільйонів переглядів.