В помещении, похожем на каморку, нашли несколько странных вещей, которые довольно жутко смотрятся. Теперь семья не знает, что с ними делать. О своей странной истории девушка под ником geebeetv рассказала в тиктоке. Серия роликов уже набрала несколько миллионов просмотров.

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Что пара нашла в каморке

По словам блогерши, они с любимым приобрели дом в начале пандемии COVID-19, однако только недавно туда переселились. Во время ремонта пара случайно наткнулась на небольшую каморку. Внутри увидели темный пакет, в котором была Библия, оформленная в готическом стиле. Среди страниц удалось найти немного испорченные старые документы.

Мы нашли тайную комнату. Сначала подумали, что она пуста, но потом увидели пакет, висевший на крюке. Кто-то спрятал Библию. Что нам теперь с этим делать, – рассказывает блогерша.

Библия, которую нашли новые жители / Скриншот тикток geebeetv

Но это не единственные вещи, которые лежали в чулане. Пара также увидела старую фотографию. Интересно, что на снимке у одного из мужчин были выжжены глаза. Девушка предполагает, что на фотографии семья, которая жила здесь раньше.

Среди других находок – старый сундук, внутри которого лежал самодельный крест и ткань с красными пятнами. Кто знает, зачем вообще кто-то такое оставлял.

Самодельный крест с тканью / Скриншот тикток geebeetv

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Серия видео об странных находках стала очень популярной в тиктоке. К примеру, последний ролик блогерши набрал 6 миллионов просмотров.