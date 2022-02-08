Теперь родители невесты требуют 5 миллионов долларов компенсации за сорванную свадьбу. Они возмущены, что представители отеля ни о чем не предупредили.

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Что случилось на свадьбе

Марджори и Рассел Ньюманы, владеющие агентством по аренде жилья, организовали свадьбу на 200 гостей для своей дочери Джессики и зятя Мэтта в отеле Brooklyn Pier 1. Родители утверждают, что праздник был невероятно дорогим: только на цветы потратили около 150 тысяч долларов.

По их мнению, представители гостиницы разрушили свадьбу. Они якобы не предупредили, что в праздничном зале действуют определенные ограничения насчет шума. Соответственно диджей не смог включать музыку в полную громкость, поэтому ее практически не было слышно. Ньюманы утверждают, что при подписании контракта их никто об этом не предупреждал.

Несмотря на это, за несколько дней до свадьбы представители гостиницы отправили на электронную почту предупреждение, что с музыкой могут возникнуть проблемы. Но без конкретных деталей.

Ограничение шума полностью изменило свадьбу: молодожены не смогли танцевать первый свадебный танец. А в конце концов все были вынуждены переместиться в гораздо меньший зал, где не было достаточно места для всех гостей. Это случилось через час после начала свадьбы.

Молодожены Джессика и Мэтт / Фото NY Post

Ньюманы также возмутились, что персонал не помог гостям добраться в другой зал. Многие люди просто ушли со свадьбы.

Там не было где сесть. В этой комнатушке не было ни цветочка. Большинство взрослых, кроме наших хороших друзей и семьи, ушли в этот момент. Никто ведь не понимал, что вообще происходит. Моя дочь даже не смогла кинуть букет, – рассказывает Марджори.

Они хотят 5 миллионов долларов компенсации

Невеста, как утверждает семья, была в отчаянии из-за такой неприятной ситуации. Девушка упала в истерику и долго плакала. А теперь каждый раз сокрушается, когда просматривает свадебные фотографии.

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Превратить красивую мечту в ужас и разрушить один из важнейших дней в жизни девушки – день ее свадьбы – на мой взгляд, это пример корпоративной жадности в худшем ее проявлении, – говорит адвокат семьи Ньюманов.

По состоянию на сейчас представители отеля Brooklyn Pier 1 никак не прокомментировали эту ситуацию.