Нові аромати від відомих брендів завжди викликають ажіотаж, однак не меншу популярність мають вже класичні аромати, які з'явилися у минулому столітті. Окрім того, вони асоціюються з різними іконами краси XX століття. Life 24 пропонує дізнатися, які парфуми обожнювали Мерилін Монро, Одрі Гепберн, принцеса Діана та інші культові особи.

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Мерилін Монро шаленіла від аромату Chanel

Голлівудська зірка Мерилін Монро обожнювала парфуми Chanel №5. В інтерв'ю вона неодноразово зізнавалася, що просто шаленіє від цього аромату. Мерилін Монро наносила кілька крапель парфумів Chanel №5 навіть перед сном.

Мерилін Монро з флаконом улюблених парфумів: дивіться фото

Також ікона краси полюбляла парфуми Rose Geranium від Floris. З флаконом цього аромату вона також з'явилася у культовій стрічці "У джазі тільки дівчата". Цей парфум мав ноти троянди, герані, цитрусової олії та кедрового дерева. Нині такий парфум вже не виготовляють, однак бренд Floris створює олію для ванни з культовим ароматом.

Одрі Гепберн була музою Givenchy

Неймовірна Одрі Гепберн стала музою для французького модельєра Юбера де Живанші. Він настільки захоплювався її красою, що створив особисто для неї ніжний аромат L'Interdit. Парфум мав ноти імбиру, калабрійського бергамоту, цвіту апельсинового дерева, туберози, жасмину, ветивера та пачулі. Коли модельєр у 1957 році подарував Одрі флакон цих парфумів, то вона була у захваті. Аромат настільки припав їй до душі, що вона вмовила Живанші не випускати ці парфуми у продаж ще 3 роки.



Парфуми L'Interdit від Givenchy / Фото з офіційного сайту Givenchy

У 1960 році парфуми L'Interdit від Givenchy з'явилися на полицях магазинів і викликали справжній фурор. Він відразу став легендарним, адже дівчата мріяли мати такий аромат, як у голлівудської зірки. Ці парфуми й нині можна знайти на полицях магазинів. Щоправда, бренд Givenchy створив ще кілька варіацій цього культового аромату.

Елізабет Тейлор була прихильницею східних ароматів

Легендарна акторка Елізабет Тейлор була прихильницею східних ароматів, тому не дивно, що її улюбленим парфумом стали Bal a Versailles від Jean Desprez. Цей парфум складається з понад 300 компонентів і має ноти квітки апельсина, жасмину, бруньки чорної смородини, пачулі, бузку, іланг-ілангу, мускусу й кедра.

Улюблені парфуми Елізабет Тейлор: дивіться фото

Елізабет Тейлор настільки обожнювала цей аромат, що одного разу подарувала флакон з парфумами Bal a Versailles співаку Майклу Джексону. Він також був у захваті від цього аромату, й згодом почав користуватися лише ним.

Легендарний аромат Bal a Versailles від Jean Desprez досі можна знайти на поличках магазинів, а у всьому світі він має чимало прихильників.

Принцеса Діана мала кілька фаворитів

Принцеса Діана користувалася різними парфумами й мала кілька фаворитів. Як розповідав у мемуарах її син, принц Гаррі, "королева людських сердець" обожнювала квітковий аромат First Van Cleef & Arpels. Він мав ноти гіацинту, троянди, жасмину, амбри та сандалового дерева. Принцеса Діана купувала цей аромат за 125 доларів, нині ж такі парфуми можна знайти на поличках магазинів від 10 тисяч гривень.

Один з улюблених квіткових ароматів принцеси Діани: дивіться фото

Також ікона краси обожнювала й інші квіткові аромати. Її фаворитами були парфуми Bluebell від Penhaligon, Hermès 24 Faubourg та Houbigant Paris Quelques Fleurs. До слова, останній з цих ароматів принцеса Діана обрала для весілля у 1981 році.

Законодавиця моди Жаклін Кеннеді також обожнювала квіткові аромати

Перша леді США Жаклін Кеннеді у 1961 – 1963 роках стала справжньою законодавицею моди та краси, поки її чоловік Джон Кеннеді обіймав посаду президента. На вибір Жаклін покладалися жінки у всьому світі, то ж не дивно що у світських хроніках часто писали про вподобання першої леді США.

Культовий аромат Jean Patou від Joy: дивіться фото

Так, Жаклін Кеннеді, як і принцеса Діана, обожнювала квіткові аромати. Її фаворитом були парфуми Jean Patou від Joy. Аромат має ноти жасмину, троянди, туберози, іланг-ілангу, мускусу й сандалу. До слова, поговорюють, що цей аромат також носила й Мерилін Монро, поки не стала шанувальницею Chanel №5.

Хоча всі ці парфуми з'явилися ще у минулому сторіччі, однак вони й досі не втрачають актуальності. До прикладу, щосекунди у світі купують близько 55 флаконів парфуму Chanel №5.