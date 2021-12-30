Перестаралися: 10 прикладів дивної подачі страв у ресторанах
30 грудня 2021 , 20:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Відвідувачі хотіли смачненько перекусити в ресторані, але от халепа! Ці страви настільки невдало подали, що їх взагалі досить складно їсти…
Так вважають автори цих фото. Вони поділилися фотографіями своїх невдалих походів в ресторани на розважальному ресурсі Reddit. Все було смачно, але подача страв їх неприємно здивувала. Щоправда, у коментарях люди не завжди погоджувалися з цим. Комусь така креативність сподобалася. Поїхали дивитися на приклади неоднозначних подач страв у ресторанах!
Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют
Плівка?
Фото reddit
Чудова "тарілка"!
Фото reddit
Смачного!
Фото reddit
М’яко кажучи, дивно виглядає...
Фото reddit
Тарілки тут точно не треба!
Фото reddit
Автору не сподобалася така подача
Фото reddit
Цікаво-цікаво. Це – пана-кота
Фото reddit
І як це пити?
Фото reddit
Красиво, але їсти буде складно
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Піца на сноуборді
Фото reddit