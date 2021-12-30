Перестаралися: 10 прикладів дивної подачі страв у ресторанах

Відвідувачі хотіли смачненько перекусити в ресторані, але от халепа! Ці страви настільки невдало подали, що їх взагалі досить складно їсти…

Так вважають автори цих фото. Вони поділилися фотографіями своїх невдалих походів в ресторани на розважальному ресурсі Reddit. Все було смачно, але подача страв їх неприємно здивувала. Щоправда, у коментарях люди не завжди погоджувалися з цим. Комусь така креативність сподобалася. Поїхали дивитися на приклади неоднозначних подач страв у ресторанах!

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Плівка?

Фото reddit

Чудова "тарілка"!

Фото reddit

Смачного!

Фото reddit

М’яко кажучи, дивно виглядає...

Фото reddit

Тарілки тут точно не треба!

Фото reddit

Автору не сподобалася така подача

Фото reddit

Цікаво-цікаво. Це – пана-кота

Фото reddit

І як це пити?

Фото reddit

Красиво, але їсти буде складно

Фото reddit

Піца на сноуборді

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Фото reddit