Так считают авторы этих фотографий. Они поделились фотографиями своих неудачных походов в рестораны на развлекательном ресурсе Reddit. Все было вкусно, но подача блюд их неприятно удивила. Правда, в комментариях люди не всегда соглашались с этим. Кому-то такая креативность понравилась. Поехали смотреть примеры неоднозначных подач блюд в ресторанах!

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Пленка?

Фото reddit

Великолепная "тарелка"!

Фото reddit

Приятного аппетита!

Фото reddit

Мягко говоря, странно смотрится...

Фото reddit

Тарелки тут точно не нужно!

Фото reddit

Автору не понравилась такая подача

Фото reddit

Интересно-интересно. Это панна-котта

Фото reddit

И как это пить?

Фото reddit

Красиво, но есть будет сложно

Фото reddit

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Пицца на сноуборде

Фото reddit