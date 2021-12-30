Так считают авторы этих фотографий. Они поделились фотографиями своих неудачных походов в рестораны на развлекательном ресурсе Reddit. Все было вкусно, но подача блюд их неприятно удивила. Правда, в комментариях люди не всегда соглашались с этим. Кому-то такая креативность понравилась. Поехали смотреть примеры неоднозначных подач блюд в ресторанах!
Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют
Пленка?
Фото reddit
Великолепная "тарелка"!
Фото reddit
Приятного аппетита!
Фото reddit
Мягко говоря, странно смотрится...
Фото reddit
Тарелки тут точно не нужно!
Фото reddit
Автору не понравилась такая подача
Фото reddit
Интересно-интересно. Это панна-котта
Фото reddit
И как это пить?
Фото reddit
Красиво, но есть будет сложно
Фото reddit
Пицца на сноуборде
Фото reddit