Персонал зробив несподіваний сюрприз незрячій жінці у ресторані: миле відео

Працівники закладу у Лондоні привітали незрячу жінку, яка святкувала у них день народження. Вони приготували для неї десерт, який можна прочитати за допомогою шрифту Брайля.

Жінка взагалі про це не здогадувалася. Вона опублікувала відео привітання у своєму тіктоці natbysight. Буквально за один день ролик переглянули аж 6,4 мільйона людей!

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Сама Наталія Те Паа родом із Каліфорнії. Вона повністю незряча, але це не заважає їй повноцінно жити. Жінка поринула у музику: пише авторські пісні та виконує їх на публіці. А нещодавно Наталія приїхала до Лондона, щоб гарно відпочити й відсвяткувати день народження.

Подруга завела її до ресторанчику Luciano, де працюють справді турботливі люди. Як тільки вони дізналися, що Наталія святкує у них день народження, то вирішили зробити приємний сюрприз. Шеф-кухар приготував десерт, на якому за допомогою шоколаду було викладено напис "З днем народження" на шрифті Брайля.

Наталія святкувала день народження разом із подругою в ресторані / Скриншот тікток natbysight

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Реакція Наталії одразу підніме ваш настрій. Жінка було просто неймовірно щаслива від такої несподіванки.

Відео дуже зворушило користувачів тіктоку. Ось один із найпопулярніших коментарів: