Замість фарбування: перукар друкує квіткові мотиви просто на волоссі – фото

Різноманітних технік фарбування волосся перукарям вже недостатньо. Талановитий іспанський стиліст пішов ще далі у своєму мистецтві, поєднавши перукарську справу та нові технології. У своїй новій колекції він наносить на волосся чудернацькі візерунки за допомогою цифрового друку.

Іспанський стиліст Алексіс Феррер – один із найвідоміших перукарів світу, який минулого року став найкращим перукарем Іспанії. Для нього фарбування волосся – це не звичайний процес, а створення нового шедевру, яким він дивує публіку. Нова колекція під назвою "La Favorite" – це серія фото, на яких на світлому волоссі моделей надруковані квіткові мотиви, натхненні стилем бароко.

Читайте також: 7 нестандартних хобі, якими ви можете всіх здивувати

Після багатьох років експериментів Алексіс Ферер розробив нову техніку повноколірного друку, яку повністю втілив у новій колекції. Він відтворив на волоссі зображення квітів, птахів та метеликів – такі самі принти прикрашали французькі гобелени та найкращі тканини для знаті у 18 столітті.

Зображення птахів і метеликів на волоссі / Фото інстаграм @alexisferrer01

Приклад квіткового принту / Фото інстаграм @alexisferrer01

Зображення птахів і квітів на волоссі / Фото інстаграм @alexisferrer01

Алексіс і раніше створював подібні роботи: для стилізації колекції "Wella trend vision awards" у 2012 році та на тижні моди в Барселоні у 2017 році. Проте за останні кілька років йому вдалось значного вдосконалити технологію, зробивши кольори більш інтенсивними, а малюнок – чіткішим.

Ідеальне поєднання для нового покоління, яке шукає нові межі моди. Це ще раз показує, що в моді все ще є місце винаходам та інноваціям,

– коментує стиліст

Модель представляє нову колекцію Алексіса Феррера / Фото інстаграм @alexisferrer01

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Квіткові мотиви на волоссі / Фото інстаграм @alexisferrer01

Оригінальна зачіска з квітковим візерунком / Фото інстаграм @alexisferrer01

Алексіс Феррер створює нову зачіску / Фото інстаграм @alexisferrer01