Один хлопець вирішив поборотись за своє кохання у дуже оригінальний спосіб. Він створив для цього презентацію.

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Хлопець захотів оригінально повернути дівчину

Ізабель Кларк була неабияк здивована, коли отримала від свого колишнього повідомлення. Він запропонував їй зустрітись, і дівчина погодилась. Як вияснилось, так хлопець хотів переконати її у тому, що вони знову повинні зійтись, але зробив це у дуже оригінальний спосіб.

Ізабель зустрілась з колишнім у машині. Тоді він відкрив ноутбук, щоб показати їй презентацію на тему: "Чому ми повинні знову бути разом". Перший слайд коротко описував зміст та складався з 7 пунктів: поточна ситуація, ми змінилися, мінуси, плюси, чому я це зробив, що я дізнався, і висновок.



Дівчина була вражена такою спробою / Скриншот з відео

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Впродовж розповіді хлопець перерахував усі причини, чому пара має знову зійтись. Ізабель поділилась цією кумедною історією з підписниками у тіктоці. Відео переглянуло 800 тисяч глядачів, і воно отримало понад 75 тисяч лайків та чимало коментарів:

"Ви жартуєте".

"Мені потрібна така віддана людина".

Ще один користувач уточнив, чи спрацював цей план, на що дівчина відповіла: "Зовсім ні".