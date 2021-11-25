Плати гроші: дружина вимагає від чоловіка зарплату за хатню роботу

Домогосподарка збентежила свого чоловіка несподіваною вимогою. Вона хоче отримувати зарплату за всю роботу, яку виконує вдома. Коханого здивував один кумедний нюанс.

Усю ситуацію чоловік розповів на розважальному ресурсі Reddit. На його думку, вимога дружини – реально абсурдна. Він щиро не розуміє, навіщо це робити.

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Дружина цілими днями займається хатньою роботою

В автора та його дружини – аж четверо дітей. Тому вони розділили свої обов’язки: чоловік заробляє гроші, а жінка – опікується малюками та робить усю домашню роботу. Коханий старається підстрахувати дружину, коли може.

Я щиро вдячний їй за все, що вона робить для дому та сім’ї. Стараюся, щоб в неї було якнайбільше перерв. Я доглядаю за дітьми ввечері, беру певні хатні обов’язки на себе. В неї є вихідні, вона спокійно може брати "лікарняні", – розповідає автор.

Чоловік старається допомогти дружині, коли може / Фото Unsplash

Все було цілком спокійно. Але нещодавно дружина попросила, щоб коханий платив за цю роботу, адже вона не відчуває, що її зусилля цінують. Чоловік запевнив, що поважає її працю. Та все ж відмовився давати за це гроші, бо в цьому немає сенсу.

Між ними виник такий діалог:

– Хто тобі повинен платити зарплату?

– Звісно, що ти. Бо ти, по суті, є моїм роботодавцем.

– Добре, а після того, як дам тобі зарплату, куди підуть гроші, якщо ми об’єднали фінанси?

– На наш спільний рахунок?

– Саме так. Який тоді сенс мені давати тобі зарплату, якщо вона все одно буде на спільному рахунку. А в тебе так само буде повний доступ до цих грошей ? Весь дохід – це сімейні гроші, тому тобі немає сенсу отримувати зарплату, якщо вона й так належатиме усій сім’ї.

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Дружина не погодилася з думкою чоловіка й образилася на нього. Користувачі Reddit зрозуміли вчинок автора, але запропонували свої варіанти, як вирішити ситуацію: