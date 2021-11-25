Всю ситуацию муж рассказал на развлекательном ресурсе Reddit. Он искренне не понимает, зачем это делать. По его мнению, требование жены – реально абсурдное.

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Жена целыми днями занимается домашней работой

У автора и его жены – четверо детей. Поэтому они разделили свои обязанности: муж зарабатывает деньги, а жена – занимается малышами и делает всю домашнюю работу. Любимый старается подстраховать ее, когда может.

Я искренне благодарен ей за все, что она делает для дома и семьи. Стараюсь, чтобы у нее было больше перерывов. Я присматриваю за детьми вечером, беру некоторые домашние обязанности на себя. У нее есть выходные, она спокойно может брать "больничные", – рассказывает автор.

Муж стараеться помочь жене, когда может / Фото Unsplash

Все было совершенно спокойно. Но недавно жена попросила, чтобы любимый платил ей за работу. Ведь она не чувствует, что ее усилия ценят. Муж убеждал, что ценит ее усилия. Но все же отказался давать за это деньги, потому что в этом нет смысла.

Между ними возник такой диалог:

– кто тебе должен платить зарплату?

– Конечно, ты. Ведь ты, по сути, являешься моим работодателем

– Хорошо, а после того, как дам тебе зарплату, куда пойдут деньги, если мы объединили финансы?

– На наш общий счет?

– Именно так. Какой тогда смысл давать мне зарплату, если она все равно будет на общем счете. А у тебя так же будет полный доступ к этим деньгам на общем счете? Весь доход – это семейные деньги, поэтому тебе нет смысла получать зарплату, если она и так будет принадлежать всей семье.

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Жена не согласилась с мнением мужа и обиделась на него. Пользователи Reddit поняли поступок авторши, но предложили свои варианты, как разрешить ситуацию: