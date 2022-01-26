На побачення прийшли втрьох: хлопець розповів про невдале знайомство у Tinder

Хлопець познайомився із дівчиною у додатку Tinder та запросив її на побачення. Але нова обраниця, як виявилось, прийшла не сама.

Для тих, хто не любить знайомитись наживо, Tinder – це ідеальний спосіб цього уникнути. Проте популярний застосунок не дає гарантій, що на побачення прийде саме та дівчина, яку ви собі уявляли.

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Невдале перше побачення

У пастку недобросовісних користувачок потрапив Пет Маккенна. Своє невдале перше побачення з обраницею він запам'ятав назавжди. Два роки тому він познайомився із дівчиною у тіндері та вирішив зустрітись із нею вживу.

Ми одразу знайшли спільну мову, чудово провели час, я планував якраз оплатити рахунок, тому що ми після цього мали йти в кіно,

– ділиться Пак.

Проте у плани хлопця втрутився інший чоловік, який неочікувано підсів до пари за столик. Нова знайома тим часом раптово поблідла. Пак не одразу зрозумів, що відбувається.



Невдале знайомство у тіндер / Фото Unsplash

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Я сказав: "Гей, чоловіче, я можу тобі допомогти?" На що він відповідає: "це моя дружина",

– розповідає хлопець.

Жінка почала запинаючись виправдовуватись одразу перед двома чоловіками. Як вияснилось, пара у шлюбі вже 7 років і в них є спільна донька, яку Пак спершу побачив краєм ока у закладі. В один момент дівчинка підбігла до матері і заскочила їй на руки. Це шокувало нового знайомого.

Пак розповів чоловікові, що планував сходити у кіно із його дружиною, тому той вирішив повернути гроші хлопцеві. Згодом вони стали ближче спілкуватись, а дружина поплатилась за свою зраду розлученням.