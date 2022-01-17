Побувати на королівському весіллі, не виходячи з дому: найрозкішніші кіносцени, які вражають

Стати частиною розкішного королівського святкування можна сидячи на дивані зі смачним попкорном у руках, а ми вам у цьому допоможемо.

Редакція Life 24 ділиться у матеріалі найчарівнішими сценами з королівських весіль у фільмах, які змусили співпереживати акторам навіть найбільш байдужих глядачів. Стати частиною помпезного святкування разом з цією добіркою – дуже легко.

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Найкращі королівські весілля у кіно

Серіал "Корона"

Перший сезон серіалу "Корона" вразив глядачів від самого початку своєю помпезністю, адже розпочався з грандіозного весілля королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького, Філіпа. Режисери вражали не лише талантом акторів, але неймовірним одягом та декораціями. Лише сукня головної героїні Єлизавети II, яку зіграла актриса Клер Фой, коштувала близько 37 тисяч доларів.



Грандіозне весілля королеви Єлизавети II / Фото Vogue

Фільм "Молода Вікторія"

Стрічка "Молода Вікторія" вийшла у світ у 2009 році. Неймовірна драма принесла неабияку славу актрисі Емілі Блант. Фільм закохував глядачів у історію кохання королеви Вікторії та принца Альберта. Цікаво, що саме королева Вікторія свого часу започаткувала моду на білі весільні сукні, які сьогодні вважаються весільною класикою. Церемонія одруження королівських персон у фільмі зображена з особливою естетикою та витонченістю.



Чарівний весільний образ королеви Вікторії у фільмі "Молода Вікторія" / Фото Vogue

Фільм "Марія Антуанетта"

Ще однією знаковою королівською подією, яку зараз може відвідати кожен, стало весілля Марії Антуанетти і Людовика XVI в однойменному фільмі "Марія Антуанетта". Стрічка закохала світ у французьку королеву, яку зіграла Кірстен Данст, з перших хвилин. На славу попрацювали режисер Софія Копполі та художниця костюмів Мілені Канонеро, яким вдалось відтворити естетику XVIII століття у неймовірних образах акторів, а, особливо, весільних вбраннях.



Неймовірна естетика XVIII століття / Фото Vogue

Фільм "Герцогиня"

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Акторка Кіра Найтлі дуже полюбляє історичні фільми. Вона завдячує костюмованим драмам, які зробили її популярною у всьому світі. Однією з найяскравіших стала її роль у фільмі "Герцогиня", де вона зіграла герцогиню Девонширську, Джорджіні Кавендіш. Неабияка праця у цьому фільмі була закріплена за костюмерами, які повернули сучасну красуню у XVIII століття та створили неймовірні вбрання. Зокрема над весільною сукнею працював Майкл О'Коннор.



Кіра Найтлі у ролі Джорджіні Кавендіш / Фото Vogue

Фільм "Щоденники принцеси 2: як стати королевою"

Американська комедія, яка неймовірно розкрила естетику королівських весіль. Зіграти роль принцеси Мії доручили Енн Хетеуей, яка стала кумиром для багатьох. Під час створення весільної сукні костюмери не спирались на історичні еталони, а творили сучасне мистецтво, яке стало б мрією для мільйонів жінок у всьому світі. І це вдалось зробити дизайнеру Гері Джонсу, який одягнув принцесу у приталену мереживну сукню з оголеними плечима.



Сукня принцеси Мії у фільмі "Щоденники принцеси 2: як стати королевою" / Фото Vogue